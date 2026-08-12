Création participative d’une tenture en feutre de laine Tiers Lieu La Soulane Jézeau

Informations pratiques

Jézeau

Création participative d’une tenture en feutre de laine

Tiers Lieu La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 09:00:00

fin : 2026-09-17 12:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Avec les artistes Émilie Lapeyre et Laurent Valera, venez vous initier au feutrage à l’eau d’une grande tenture en feutre de laine inspirée des peintures murales de l’église de Bourisp.

Vous pouvez venir le temps que vous voulez (journée complète ou simplement une ou deux heures, c’est vous qui décidez !).

Prévoir des baskets.

Auberge espagnole le midi.

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Tiers Lieu La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71

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English :

Join artists Émilie Lapeyre and Laurent Valera for an introduction to wet felting as we create a large wool felt wall hanging inspired by the murals at the Bourisp Church.

You can stay as long as you like (a full day or just an hour or two—it’s up to you!).

Please wear sneakers.

Potluck lunch.

L’événement Création participative d’une tenture en feutre de laine Jézeau a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65