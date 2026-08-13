En colonie de vacances ! La Soulane Jézeau

Informations pratiques

Jézeau

En colonie de vacances !

La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Visite guidée de La Soulane suivi du résultat des travaux de l’association Mémoires des vallées sur le thème des colonies de vacances.

Les colonies de vacances, véritable fait de société, ont participé au développement touristique et économique des vallées d’Aure et du Louron. Des paroisses nantaises et bretonnes, la Fédération des Œuvres Laïques, des comités d’entreprise ont permis à des milliers d’enfant de découvrir la montagne après la Deuxième Guerre mondiale.

Une conférence qui tombe à pic pour les 10 ans de l’association La Soulane !

Organisé par La Soulane, en partenariat avec l’association Mémoires des Vallées.

Info 06 21 98 56 71 .

La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 soulane.asso@gmail.com

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English :

Guided tour of La Soulane, followed by a presentation of the results of the work carried out by the “Mémoires des vallées” association on the topic of summer camps.

Summer camps, a true social phenomenon, contributed to the development of tourism and the economy in the Aure and Louron valleys. Parishes in Nantes and Brittany, the Fédération des Œuvres Laïques, and various works councils made it possible for thousands of children to discover the mountains after World War II.

A conference that comes at just the right time for the 10th anniversary of the La Soulane association!

L’événement En colonie de vacances ! Jézeau a été mis à jour le 2026-08-13 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65