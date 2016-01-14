Créations avec la Cricut Le Chai Bonnat
Créations avec la Cricut Le Chai Bonnat jeudi 16 juillet 2026.
Bonnat
Créations avec la Cricut
Le Chai 22 Rue Grande Bonnat Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-22 2026-10-22
Créations avec la cricut
14h à 16h
Découverte de cette machine de découpe versatile, qui vous permet de faire aussi bien des cartes de vœux, des autocollants, que des vêtements personnalisés.
5 €, sur inscription
–> Le Chai .
Le Chai 22 Rue Grande Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr
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English : Créations avec la Cricut
L’événement Créations avec la Cricut Bonnat a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche
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