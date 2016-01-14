Créations avec la Cricut Le Chai Bonnat

Bonnat

Créations avec la Cricut

Le Chai 22 Rue Grande Bonnat Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-22 2026-10-22

Créations avec la cricut

14h à 16h

Découverte de cette machine de découpe versatile, qui vous permet de faire aussi bien des cartes de vœux, des autocollants, que des vêtements personnalisés.

5 €, sur inscription

–> Le Chai .

Le Chai 22 Rue Grande Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

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English : Créations avec la Cricut

L’événement Créations avec la Cricut Bonnat a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche