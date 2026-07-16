Les rendez-vous de l’insertion: Recherche d’emploi et candidatures, Bonnat – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23, Bonnat

Informations pratiques

Les rendez-vous de l’insertion: Recherche d’emploi et candidatures Mercredi 5 août, 10h00 Bonnat – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T10:00:00+02:00 – 2026-08-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-05T10:00:00+02:00 – 2026-08-05T12:00:00+02:00

Cet atelier hebdomadaire vous permet d’avancer à votre rythme dans votre recherche d’emploi avec l’aide d’une conseillère en insertion socio-professionnelle. Au programme: – recherche d’offres d’emploi – mise à jour du CV – rédaction de lettres de motivation et de message de candidature – candidatures en ligne – suivi des démarches – préparation aux contacts avec les employeurs

Atelier ouvert à tous, tous les mercredis matins à la Mairie de Bonnat, animé par les CISP du secteur.

Bonnat – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 23220 Bonnat Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/691309 »}]

Cet atelier hebdomadaire vous permet d’avancer à votre rythme dans votre recherche d’emploi avec l’aide d’une conseillère en insertion socio-professionnelle.