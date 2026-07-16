Les rendez-vous de l’insertion: Recherche d’emploi et candidatures, Bonnat – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23, Bonnat
mercredi 5 août 2026 · Bonnat - PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 · Bonnat
Informations pratiques
Les rendez-vous de l’insertion: Recherche d’emploi et candidatures Mercredi 5 août, 10h00 Bonnat – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 Creuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-05T10:00:00+02:00 – 2026-08-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-05T10:00:00+02:00 – 2026-08-05T12:00:00+02:00
Cet atelier hebdomadaire vous permet d’avancer à votre rythme dans votre recherche d’emploi avec l’aide d’une conseillère en insertion socio-professionnelle. Au programme: – recherche d’offres d’emploi – mise à jour du CV – rédaction de lettres de motivation et de message de candidature – candidatures en ligne – suivi des démarches – préparation aux contacts avec les employeurs
Atelier ouvert à tous, tous les mercredis matins à la Mairie de Bonnat, animé par les CISP du secteur.
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Cet atelier hebdomadaire vous permet d’avancer à votre rythme dans votre recherche d’emploi avec l’aide d’une conseillère en insertion socio-professionnelle.
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