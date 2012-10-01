Quand les métiers se libèrent des stéréotypes Bonnat mardi 21 juillet 2026.

Bonnat

Quand les métiers se libèrent des stéréotypes

Le chai Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Quand les métiers se libèrent des stéréotypes

Mardi 21 Juillet

10h à 12h

SUR INSCRIPTION

erip.ouestcreuse@mef23.fr

— >ERIP Le Chai .

Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 erip.ouestcreuse@mef23.fr

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English : Quand les métiers se libèrent des stéréotypes

L’événement Quand les métiers se libèrent des stéréotypes Bonnat a été mis à jour le 2026-06-08 par Portes de la Creuse en Marche