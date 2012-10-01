Quand les métiers se libèrent des stéréotypes Bonnat
Quand les métiers se libèrent des stéréotypes Bonnat mardi 21 juillet 2026.
Bonnat
Quand les métiers se libèrent des stéréotypes
Le chai Bonnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Quand les métiers se libèrent des stéréotypes
Mardi 21 Juillet
10h à 12h
SUR INSCRIPTION
erip.ouestcreuse@mef23.fr
— >ERIP Le Chai .
Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 erip.ouestcreuse@mef23.fr
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English : Quand les métiers se libèrent des stéréotypes
L’événement Quand les métiers se libèrent des stéréotypes Bonnat a été mis à jour le 2026-06-08 par Portes de la Creuse en Marche
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