Bonnat

Histoires et contes

Salle des fêtes Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 10:00:00

fin : 2026-06-11 11:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Histoires et contes spécial été

Jeudi 11 Juin

10h à 11h

Salle des fêtes de Bonnat

Intervention de la Médiathèque Mille Pages

RENSEIGNEMENTS

06.68.73.30.35

rpe@portesdelacreuseenmarche.fr

–> Loulourelais .

Salle des fêtes Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 73 30 35 rpe@portesdelacreuseenmarche.fr

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English : Histoires et contes

L’événement Histoires et contes Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche