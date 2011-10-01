Histoires et contes Bonnat
Histoires et contes Bonnat jeudi 11 juin 2026.
Bonnat
Histoires et contes
Salle des fêtes Bonnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 10:00:00
fin : 2026-06-11 11:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Histoires et contes spécial été
Jeudi 11 Juin
10h à 11h
Salle des fêtes de Bonnat
Intervention de la Médiathèque Mille Pages
RENSEIGNEMENTS
06.68.73.30.35
rpe@portesdelacreuseenmarche.fr
–> Loulourelais .
Salle des fêtes Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 73 30 35 rpe@portesdelacreuseenmarche.fr
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English : Histoires et contes
L’événement Histoires et contes Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche
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