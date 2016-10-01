Bonnat

SOS numérique

Le chai Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-21 2026-07-28 2026-09-05 2026-10-20

SOS Numérique

10h à 16h

Des créneaux dédiés pour toutes vos questions sur les outils numériques.

Ordinateurs, smartphones, e-mail, sites web divers notre médiatrice numérique est à votre écoute.

Gratuit, sur rendez-vous

–> Le Chai .

Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SOS numérique

L’événement SOS numérique Bonnat a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche