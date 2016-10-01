SOS numérique Bonnat
SOS numérique Bonnat jeudi 16 juillet 2026.
Bonnat
SOS numérique
Le chai Bonnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-21 2026-07-28 2026-09-05 2026-10-20
SOS Numérique
10h à 16h
Des créneaux dédiés pour toutes vos questions sur les outils numériques.
Ordinateurs, smartphones, e-mail, sites web divers notre médiatrice numérique est à votre écoute.
Gratuit, sur rendez-vous
–> Le Chai .
Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr
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English : SOS numérique
L’événement SOS numérique Bonnat a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche
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