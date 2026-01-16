Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Chasse Bonnat

Fête de la Chasse Bonnat

Fête de la Chasse Bonnat dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Chateau de Mornay

Ville : 23220 Bonnat

Département : Creuse

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif :

Bonnat

Fête de la Chasse

Chateau de Mornay Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Fête de la Chasse
Dimanche 29 Juillet
Château de Mornay
RENSEIGNEMENTS:
05.55.81.21.22
05.55.62.17.42

–> Comité des fêtes et l’ACCA   .

Chateau de Mornay Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 17 42  chassenaturebonnat23@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Chasse

L’événement Fête de la Chasse Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche

À voir aussi à Bonnat (Creuse)