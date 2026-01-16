Fête de la Chasse Bonnat
Fête de la Chasse Bonnat dimanche 26 juillet 2026.
Bonnat
Fête de la Chasse
Chateau de Mornay Bonnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Fête de la Chasse
Dimanche 29 Juillet
Château de Mornay
RENSEIGNEMENTS:
05.55.81.21.22
05.55.62.17.42
–> Comité des fêtes et l’ACCA .
Chateau de Mornay Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 17 42 chassenaturebonnat23@gmail.com
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English : Fête de la Chasse
L’événement Fête de la Chasse Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche
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