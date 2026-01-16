Bonnat

Fête de la Chasse

Chateau de Mornay Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Fête de la Chasse

Dimanche 29 Juillet

Château de Mornay

RENSEIGNEMENTS:

05.55.81.21.22

05.55.62.17.42

–> Comité des fêtes et l’ACCA .

Chateau de Mornay Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 17 42 chassenaturebonnat23@gmail.com

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English : Fête de la Chasse

L’événement Fête de la Chasse Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche