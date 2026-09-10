Informations pratiques

Crée ton affiche de film Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Mercredi 25 novembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Atelier créatif

Dans le cadre de l’exposition «Raconte-moi le cinéma», la bilbliothèque propose de réaliser son affiche de film en papier-découpé. Choisis un genre cinématographique, un titre, les héros de ton film, et à toi de jouer ! Tu pourras repartir avec ton affiche ou l’exposer dans la bibliothèque.

Familles à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-25T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-25T17:30:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41



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