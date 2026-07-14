Informations pratiques

Crée ton Bob unique en upcycling Maison des arts du fil Rennes Samedi 25 juillet, 09h30 Ille-et-Vilaine

45 euros

C’est bientôt les vacances, la mer , le soleil… Vous aimez la couture et voulez vous initiez à la couture éco-responsable ?Alors venez coudre votre bob pour vous protéger du soleil cet été!

Venez coudre votre bob avec vos propres chutes de tissus ou à partir de tissus récupérées par nos soins.Une bonne façon de se faire plaisir en personnalisant sa création mais aussi une bonne manière de protéger notre planète .

Vous allez apprendre à créer une nouvelle pièce de tissu avec une multitude de chutes qui vous semblait inutiles, à les assembler de façon harmonieuses et à les coudre pour obtenir une pièce unique.

Pour qui ? Niveau 2 et 3

PROGRESSER – Niveau 2 | “Faux” débutant. Vous avez déjà réalisé quelques projets ou accessoires (pochettes, tote bags, lingettes…), Coudre droit n’est pas vraiment un problème, et avez de bonnes notions d’enfilage & d’utilisation basique de la machine. Vous cherchez à découvrir de nouvelles techniques pour progresser, le niveau 2 est pour vous !

SE PREFECTIONNER – Niveau 3 & + | Intermédiaire / avancé. L’enfilage et l’utilisation de la machine à coudre, c’est bon pour vous ! Vous souhaitez prendre en main la surjeteuse ou apprendre de nouvelles techniques de couture avec des cours de couture intermédiaires. Vous avez déjà tenté des techniques un peu spécifiques comme la pose d’un zip simple, et/ou des vêtements simples dans leur montage. Le respect les marges de couture grâce aux repères de la machine n’est plus un problème pour vous… le niveau 3 vous attend !

Quels matériels fournis ? Des machines à coudre seront mises à disposition mais vous pouvez prendre la votre. Nous mettons à votre disposition une grande diversité de coupon de tissus, le matériel de couture.

Qui anime ? Enora

Les conditions ? L’atelier dure 3h, comprenant le temps d’installation et de rangement.

La réservation ? Le paiement de votre place valide votre inscription. Vous recevrez automatiquement un mail de confirmation. En cas d’annulation de l’atelier, il n’y aura pas de remboursement. Votre inscription sera reportée sur un autre atelier ou une autre date.

La maison des arts du fil a fait le choix de s’appuyer sur la plateforme HelloAsso, dédiée exclusivement aux associations, pour la réservation et l’inscription. Notre politique tarifaire se veut accessible au plus grand nombre. L’association accepte avec la carte SORTIR. Si vous souhaitez utiliser ce mode de régalement, contactez-nous avant.

Les adhérents bénéficient d’une réduction de 20% sur cet atelier, grâce au code reçu lors de leur adhésion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-25T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-25T12:30:00.000+02:00

1



Maison des arts du fil 55, avenue des Pays-Bas, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

