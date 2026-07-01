Informations pratiques

Laz

Crée ton carnet personnalisé

Bibliothèque de Laz Laz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-07-10 16:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Crée ton carnet personnalisé

Vendredi 10 juillet de 14h30 à 16h30 à la Bibliothèque de Laz

Fabrication d’un carnet de souvenirs pour immortaliser les petits bonheurs de l’été

Tout public à partir de 6 ans / prix libre / sur inscription .

Bibliothèque de Laz Laz 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 73 34 86

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English :

L’événement Crée ton carnet personnalisé Laz a été mis à jour le 2026-07-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou