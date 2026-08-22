Informations pratiques

Thionville

Crée ton quiz

11A rue de la Perdrix Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-23 14:00:00

fin : 2026-09-23 16:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Il y a quelques mois, nous avions imaginé ensemble notre propre quiz sur l’Italie, cette fois-ci nous avons décidé d’en créer un sur les pays du Maghreb. Si tu aimes la géographie et que tu as l’esprit d’équipe, rejoins-nous !

6-12 ans / Sur inscription via https://urls.fr/KqI_AX ou à l’accueil de PuzzleEnfants

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11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr

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English :

A few months ago, we worked together to come up with our own quiz on Italy; this time, we’ve decided to create one on the Maghreb countries. If you love geography and are a team player, join us!

Ages 6–12 / Registration required via https://urls.fr/KqI_AX or at the Puzzle front desk

L’événement Crée ton quiz Thionville a été mis à jour le 2026-08-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME