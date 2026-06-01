CRÉER SON HERBIER, Maison du Patrimoine — CIAP de Basse-Terre, Basse-Terre

CRÉER SON HERBIER Samedi 6 juin, 09h00 Maison du Patrimoine — CIAP de Basse-Terre Guadeloupe

20 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

À la Conquête de notre Patrimoine Végétal !

Dans la cadre de nos rendez-vous aux Jardins, nous invitions enfants, adolescents et familles à observer les espèces de la flore de la région basse-Terre, afin de mieux s’emparer de cet or vert! Chaque participant.e. (20 max.), pourront collectionner une série de plantes séchées, les dessiner, connaître leur nom vernaculaire et leurs usages. Une activité passionnante pour jouer les petit.e.s conservatruices du Patrimoine naturel de leur ville et région.

À vos catalogues !

Inscriptions recommandées: culture@ville-basseterre.fr ou par téléphone !

Maison du Patrimoine — CIAP de Basse-Terre 24 rue baudot, Basse-Terre Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe +590590808870 https://www.instagram.com/basseterrearthistoire/ [{« link »: « mailto:culture@ville-basseterre.fr »}] MAISON BUFFON site MAISON DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE. Elle deviendra officiellement le CIAP en juillet 2026.

Dans le cadre de la convention « Ville d’art et d’histoire » signée en 1995 la ville de Basse-Terre s’est engagée auprès du ministère de la Culture à aménager une « maison du Patrimoine » destinée à accueillir les principales actions de l’animation du Patrimoine et d’exposer le patrimoine de Basse-Terre. Le choix de ce cadre s’est porté sur l’immeuble Buffon, propriété de la Ville. La réhabilitation de l’édifice commencée en 2000 s’est terminée en juin 2002.

L’immeuble Buffon choisi pour accueillir ces actions patrimoniales de la ville d’art et d’histoire reflète à travers sa situation, sa configuration et son histoire, des aspects particuliers du patrimoine de la ville.

L’immeuble Buffon est une grande demeure bourgeoise édifiée au cœur du quartier commerçant de Saint-François à Basse-Terre. Situé sur une parcelle traversante entre les rues Baudot et Peynier et de l’ancienne ravine Cicéron, cet immeuble est construit en maçonnerie au début du XIXe siècle par Jean Bouvier, négociant. Parking dans la rue si arrivée tôt sur les lieux

Parkings à proximité (Cour Nolivos, Parking Silo, etc.) à 5 minutes à pied.

À la Conquête de notre Patrimoine Végétal !

©stephaniemelyonreinette