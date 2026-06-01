Le GRAND ORATOIRE « MOFWAZAK ÉKOLOJIK » de Janmari FLOWER Vendredi 5 juin, 19h00 Auditorium Jérôme Cléry Guadeloupe

300 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T01:00:00+02:00 – 2026-06-06T03:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T01:00:00+02:00 – 2026-06-06T03:30:00+02:00

« En ces temps difficiles où la transition écologique semble toussoter, sans doute est-il temps de penser « mofwaz ékolojik » notamment en transformant le jardin en forêt »

— Janmari FLOWER

Et si nous parlions du « patrimoine vert » ou du « patrimoine écologique » en Caraïbe?

Le Grand Oratoire est un programme de conférences(-performances) lancé par le service Culture et patrimoine de la ville de Basse-Terre, à travers son label Ville d’Art et d’Histoire. Le concept des grands oratoires est d’inviter des écrivain.e.s, intellectuel.le.s, poètes, artistes, etc. à aborder la question du patrimoine au prisme de leurs pratiques ou de leurs axes de recherche. Ils/elles discuteront avec le public suite à une « conférence-performance » soit une causerie émaillée de musique, d’images ou d’œuvres d’art. L’objectif est de questionner nos visions du patrimoine, des héritages, des mémoires, des futurités.

Auditorium Jérôme Cléry Basse-Terre Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe +590690053722 https://www.instagram.com/basseterrearthistoire/ L’Auditorium municipal Jérôme Cléry de Basse-Terre a été créé en 1989 à l’initiative du maire de l’époque, Jérôme Cléry. L’implantation de cette structure dans le chef-lieu de la Guadeloupe a stimulé activement l’animation et la vie culturelle de tout le Sud Basse Terre. En 2009, devant l’état de vétusté du bâtiment qui ne pouvait plus accueillir de spectacle, des travaux d’aménagement intérieur et extérieur pour le rendre à nouveau opérationnel furent entrepris. Rénové, amélioré, le nouvel auditorium Jérôme Cléry a été inauguré le 29 novembre 2013. Il dispose d’une salle entièrement reconfigurée de 300 places, avec une scène plus profonde. Décédé en 2006, Jérôme Cléry a été conseiller général et maire de Basse-Terre de 1971 à 1995.

« En ces temps difficiles où la transition écologique semble toussoter, sans doute est-il temps de penser « mofwaz ékolojik » notamment en transformant le jardin en forêt »

©stephaniemelyonreinette