« ÉCOSYSTÈMES » — CYCLE CINÉMA EXPÉRIMENTAL. Une sélection de Giulia GROSSMAN, Auditorium Jérôme Cléry, Basse-Terre

« ÉCOSYSTÈMES » — CYCLE CINÉMA EXPÉRIMENTAL. Une sélection de Giulia GROSSMAN Vendredi 5 juin, 15h00 Auditorium Jérôme Cléry Guadeloupe

300

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T21:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T21:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

CYCLE CINÉMA EXPÉRIMENTAL « ÉCOSYSTÈMES »

Une sélection de courts-métrages de Giulia GROSSMAN pour cette projection intitulée « ÉCOSYSTÈMES ». Dans le cadre des projets axés sur le Patrimoine vert et l’écologie (Un Verger dans la ville, L’École Verte, 76-26 ou la commémoration du Cinquantenaire de l’éruption de la Soufrière et de son Exode), nous souhaitons explorer les jardins terrestres et marins.

ÉCOSYSTÈMES réunit 4 courts-métrages

•Terrae Sidera, 8mn, 2023

Un consortium intergalactique a envoyé un scientifique volontaire dans le passé pour pouvoir comprendre l’écosystème planctonique qui régnait sur la planète avant l’exode. Il explore la Terre ancienne, collecte des échantillons d’eau et découvre des similitudes entre le monde microscopique et l’infini de l’univers

• Le Seuil de la Forêt, 19mn, 2024

«Le Seuil de la Forêt» nous invite à une déambulation introspective, plongeant au coeur de la forêt laotienne. Le film suit le cheminement de Dao, laissant ses pensées divaguer au rythme de ses pas, s’aventurant ainsi dans les profondeurs de sa mémoire. Entre les parcs de Rennes, où elle réside, et la jungle du nord du Laos, nous nous égarons avec elle dans un voyage intérieur, là où la frontière entre le passé et le présent se trouble.

• Mission Microbiome, 19mn, 2023

« Mission Microbiome » nous embarque à bord de la goélette Tara, au coeur de la mission éponyme dédiée à l’étude du plancton. Nous découvrons les réflexions des chercheurs à bord, sur la fine frontière entre science et science-fiction. De l’immensité des panoramas maritimes aux abstractions microscopiques, le film nous plonge dans un interstice mouvant, oscillant entre regards balayants et focus observants.

• Proxima B, 15mns, 2016

Cette exploration méditative dans une nature désolée semble provenir d’un monde en perpétuelle renaissance. La caméra déambule dans ces espaces comme vierges d’empreintes humaines dont on ne sait s’ils datent d’avant l’apparition de l’homme ou si ils lui ont survécu.

5€.

Billetterie sur place ou en ligne (allmol)

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Giulia GROSSMAN, la Réalisatrice

Giulia Grossmann est cinéaste et artiste visuelle. Son travail met en dialogue réalité et fiction, sciences et cosmologies, nature et technologies, récits fondateurs et pratiques territoriaWirikutaravers des films ancrés dans des géographies singulières, elle explore la relation de l’être humain à son environnement : du désert de Wirikuta au Mexique aux fjords de l’Ouest islandais, des montagnes basques aux mangroves brésiliennes, des abysses jusqu’à l’espace qui nous sépare de la planète Mars.Ses recherches s’élaborent au fil de collaborations interdisciplinaires avec des chercheurs issus aussi bien des sciences du vivant que des sciences humaines.Elle développe actuellement Océan Écran, un projet de recherche-création lauréat de la Villa Albertine 2025, à la croisée du cinéma expérimental et de l’océanographie, ainsi que La Mémoire de la Mangrove, tourné dans le nord-est du Brésil, qui prolonge sa réflexion sur les résonances entre savoirs vernaculaires, cosmogonies et luttes écologiques, entre mémoire et résistance.

Auditorium Jérôme Cléry Basse-Terre Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe +590690053722 https://www.instagram.com/basseterrearthistoire/ L’Auditorium municipal Jérôme Cléry de Basse-Terre a été créé en 1989 à l’initiative du maire de l’époque, Jérôme Cléry. L’implantation de cette structure dans le chef-lieu de la Guadeloupe a stimulé activement l’animation et la vie culturelle de tout le Sud Basse Terre. En 2009, devant l’état de vétusté du bâtiment qui ne pouvait plus accueillir de spectacle, des travaux d’aménagement intérieur et extérieur pour le rendre à nouveau opérationnel furent entrepris. Rénové, amélioré, le nouvel auditorium Jérôme Cléry a été inauguré le 29 novembre 2013. Il dispose d’une salle entièrement reconfigurée de 300 places, avec une scène plus profonde. Décédé en 2006, Jérôme Cléry a été conseiller général et maire de Basse-Terre de 1971 à 1995.

CYCLE CINÉMA EXPÉRIMENTAL « ÉCOSYSTÈMES »

©stephaniemelyonreinette; @giuliagrossman