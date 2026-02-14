Créer un potager en 3 heures, Métropole Rouen Normandie, Rouen

Créer un potager en 3 heures Samedi 23 mai, 09h00 Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime

Observer le lieu, comprendre la notion de design, délimiter le potager, organiser les planches de cultures, décaisser, préparer le sol, réaliser les premiers semis et repiquages : en 3 heures de chantier collectif, un potager sort de terre, prêt à être reproduit chez vous !

Animé par Joseph Chauffrey

Le lieu est en cours de définition, il sera communiqué ultérieurement.

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

Métropole Rouen Normandie Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie

Chantier éclair !