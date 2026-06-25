Créer une marionnette en feutre / Les Brindilleuses Chilhac mercredi 8 juillet 2026.

Chilhac

Créer une marionnette en feutre / Les Brindilleuses

Association Helmouth Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Atelier pour apprendre à fabriquer une marionnette en feutre avec les Brindilleuses.

Pour tous âges, bébé bienvenu.

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Association Helmouth Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 97 05 88

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English :

Workshop to learn how to make a felt puppet with the Brindilleuses.

For all ages; babies are welcome.

L’événement Créer une marionnette en feutre / Les Brindilleuses Chilhac a été mis à jour le 2026-06-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier