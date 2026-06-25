Créer une marionnette en feutre / Les Brindilleuses Chilhac
Créer une marionnette en feutre / Les Brindilleuses Chilhac mercredi 8 juillet 2026.
Chilhac
Créer une marionnette en feutre / Les Brindilleuses
Association Helmouth Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Atelier pour apprendre à fabriquer une marionnette en feutre avec les Brindilleuses.
Pour tous âges, bébé bienvenu.
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Association Helmouth Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 97 05 88
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English :
Workshop to learn how to make a felt puppet with the Brindilleuses.
For all ages; babies are welcome.
L’événement Créer une marionnette en feutre / Les Brindilleuses Chilhac a été mis à jour le 2026-06-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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