Marchés d’été Chilhac
Marchés d’été Chilhac jeudi 2 juillet 2026.
Chilhac
Marchés d’été
Place de Lachaud Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-02
Marchés en juillet août les mercredis à partir de 18h avec les producteurs locaux.
Mercredi 6 août marché en musique où sont invités à se produire tous les musiciens.
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Place de Lachaud Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 41 71
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English :
Markets in July and August on Wednesdays from 6pm with local producers.
Wednesday August 6: music market, with all musicians invited to perform.
L’événement Marchés d’été Chilhac a été mis à jour le 2025-05-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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