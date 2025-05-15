Chilhac

Marchés d’été

Place de Lachaud Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-02

Marchés en juillet août les mercredis à partir de 18h avec les producteurs locaux.

Mercredi 6 août marché en musique où sont invités à se produire tous les musiciens.

.

Place de Lachaud Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 41 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Markets in July and August on Wednesdays from 6pm with local producers.

Wednesday August 6: music market, with all musicians invited to perform.

L’événement Marchés d’été Chilhac a été mis à jour le 2025-05-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier