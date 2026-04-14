Autour des tours, parking de la fontaine, Chilhac

Autour des tours Dimanche 28 juin, 14h00 parking de la fontaine Haute-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Découverte des vestiges des 2 enceintes médiévales : tours, portes, remparts

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Circuit découverte des enceintes du village Tour Porte

Clémençon Philippe