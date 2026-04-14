Autour des tours, parking de la fontaine, Chilhac
Autour des tours, parking de la fontaine, Chilhac dimanche 28 juin 2026.
Autour des tours Dimanche 28 juin, 14h00 parking de la fontaine Haute-Loire
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00
Découverte des vestiges des 2 enceintes médiévales : tours, portes, remparts
parking de la fontaine place de la fontaine 43380 CHILHAC Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 69 43 78 67 »}]
Circuit découverte des enceintes du village Tour Porte
Clémençon Philippe
À voir aussi à Chilhac (Haute-Loire)
- Müth Chilhac 9 mai 2026
- DO-IN et Shiatsu Bien être Chilhac 13 mai 2026
- Marchés d’été Chilhac 2 juillet 2026