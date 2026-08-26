Créez votre assemblage | Vignobles en scène Rians
samedi 17 octobre 2026 · Rians
Informations pratiques
Rians
Créez votre assemblage | Vignobles en scène
Rians Var
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Entrez dans l’univers confidentiel de l’œnologue du Château Vignelaure et découvrez un aspect fondamental de la conception de nos vins l’assemblage.
.
Rians 83560 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 59 25 89 saintmaximin@provenceverteverdon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Step into the private world of Château Vignelaure’s winemaker and discover a fundamental aspect of how our wines are crafted: blending.
L’événement Créez votre assemblage | Vignobles en scène Rians a été mis à jour le 2026-08-26 par Provence Verte & Verdon Tourisme
À voir aussi à Rians (Var)
- Soirée jeux à la bibli, Bibliothèque de RIANS 18220, Rians 2 octobre 2026
- Visite guidée de la villa gallo-romaine des Toulons et dégustation | Vignobles en Scène Rians 18 octobre 2026
- J’embrasse les deux gros diamants qui vous ornent la trompette Rians 23 octobre 2026
- Atelier d’écriture Rians 25 octobre 2026