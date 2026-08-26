Informations pratiques

Rians

Créez votre assemblage | Vignobles en scène

Rians Var

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Entrez dans l’univers confidentiel de l’œnologue du Château Vignelaure et découvrez un aspect fondamental de la conception de nos vins l’assemblage.

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Rians 83560 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 59 25 89 saintmaximin@provenceverteverdon.fr

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English :

Step into the private world of Château Vignelaure’s winemaker and discover a fundamental aspect of how our wines are crafted: blending.

L’événement Créez votre assemblage | Vignobles en scène Rians a été mis à jour le 2026-08-26 par Provence Verte & Verdon Tourisme