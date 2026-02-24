Créez votre infusion à St-Laurent-les-Eglises La Forêt du Petit Chavanat Saint-Laurent-les-Églises

Créez votre infusion à St-Laurent-les-Eglises

La Forêt du Petit Chavanat 81 Impasse des Jacinthes Saint-Laurent-les-Églises Haute-Vienne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-18 2026-07-22 2026-08-01 2026-08-12 2026-08-22 2026-09-12 2026-09-16 2026-09-26

Faites le plein de bien-être en réalisant votre infusion sur-mesure guidée par Estelle, productrice de plantes aromatiques et médicinales, paysanne herboriste et phytothérapeute. Découvrez, au sein du séchoir, l’univers des plantes et leurs propriétés médicinales. Créez votre infusion sur-mesure (tri, séchage, conditionnement) en tenant compte de la saisonnalité. Puis, repartez avec votre infusion pour vous rappeler cette expérience inoubliable à chaque gorgée. .

La Forêt du Petit Chavanat 81 Impasse des Jacinthes Saint-Laurent-les-Églises 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 70 57 85 foretjardindupetitchavanat@gmail.com

