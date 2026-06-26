Créons en famille Centre des Marais Vern-sur-Seiche mercredi 29 juillet 2026.

Créons en famille Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mercredi 29 juillet, 16h30 Ille-et-Vilaine

2€ par enfant – Tarif Carte Sortir ! – 50% – Sur inscription

Découverte de l’imprimante Cricut

Création d’une guirlande décorative personnalisée à l’aide de l’imprimante Cricut, une machine de découpe électronique. Parents et enfants à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-29T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-29T18:00:00.000+02:00

1

accueil@centredesmarais.asso.fr

Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

