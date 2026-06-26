Sortie armoire aux jeux Centre des Marais Vern-sur-Seiche
Sortie armoire aux jeux Centre des Marais Vern-sur-Seiche jeudi 23 juillet 2026.
Sortie armoire aux jeux Centre des Marais Vern-sur-Seiche Jeudi 23 juillet, 10h30 Ille-et-Vilaine
De 2€ à 10€ – Tarif Carte Sortir ! – 50% – Sur inscription
Découverte d’un espace de jeux en bois insolites
Pique-nique le midi au Port de Roche.
Puis découverte d’un espace de jeux en bois insolites fabriqués à partir de meubles anciens.
Prévoir pique-nique.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-23T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-23T19:30:00.000+02:00
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accueil@centredesmarais.asso.fr
Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
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