Sortie armoire aux jeux Centre des Marais Vern-sur-Seiche jeudi 23 juillet 2026.

Sortie armoire aux jeux Centre des Marais Vern-sur-Seiche Jeudi 23 juillet, 10h30 Ille-et-Vilaine

De 2€ à 10€ – Tarif Carte Sortir ! – 50% – Sur inscription

Découverte d’un espace de jeux en bois insolites

Pique-nique le midi au Port de Roche.

Puis découverte d’un espace de jeux en bois insolites fabriqués à partir de meubles anciens.

Prévoir pique-nique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-23T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-23T19:30:00.000+02:00

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accueil@centredesmarais.asso.fr

Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



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