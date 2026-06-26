Vadrouille aux Perrières Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mercredi 22 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

gratuit – sans inscription

Jeux géants et activité en famille.

Rendez-vous dans le quartier des Perrières de Vern-sur-Seiche.

Jeux géants et activité en famille

16h-18h : coin lecture avec le Volume

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-22T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-22T18:00:00.000+02:00

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accueil@centredesmarais.asso.fr

Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



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