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Vadrouille aux Perrières Centre des Marais Vern-sur-Seiche

Vadrouille aux Perrières Centre des Marais Vern-sur-Seiche

Vadrouille aux Perrières Centre des Marais Vern-sur-Seiche mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Centre des Marais

Adresse : 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche

Ville : 35770 Vern-sur-Seiche

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Vadrouille aux Perrières Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mercredi 22 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

gratuit – sans inscription

Jeux géants et activité en famille.

Rendez-vous dans le quartier des Perrières de Vern-sur-Seiche.
Jeux géants et activité en famille
16h-18h : coin lecture avec le Volume

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-22T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-22T18:00:00.000+02:00

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 accueil@centredesmarais.asso.fr

Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine


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