Micropousses en famille Centre des Marais Vern-sur-Seiche
Micropousses en famille Centre des Marais Vern-sur-Seiche mardi 21 juillet 2026.
Micropousses en famille Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mardi 21 juillet, 12h00 Ille-et-Vilaine
2€ par enfant – Tarif Sortir ! -50% – Sur inscription
Atelier jeunes pousses en famille
À 12h00, prévoyez votre pique-nique pour le repas partagé. Puis à 14h00, participez à un atelier jeunes pousses en famille. Parents et enfants à partir de 6 ans
Transport solidaire possible sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-21T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-21T15:30:00.000+02:00
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accueil@centredesmarais.asso.fr
Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
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