Crêprairie Ferme Festoyez Bioussac

Bioussac

Crêprairie

Ferme Festoyez 1 rue du muletier d’Oyer Bioussac Charente

Tarif : 2.5 – 2.5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-07-01

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Ferme Festoyez 1 rue du muletier d’Oyer Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 28 81

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English :

L’événement Crêprairie Bioussac a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente