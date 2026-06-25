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Crêprairie Ferme Festoyez Bioussac

Crêprairie Ferme Festoyez Bioussac mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
Ferme Festoyez
Adresse
1 rue du muletier d'Oyer
Ville
16700 Bioussac
Département
Charente
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
2.5 2.5 10

Bioussac

Crêprairie

Ferme Festoyez 1 rue du muletier d’Oyer Bioussac Charente

Tarif : 2.5 – 2.5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :
2026-07-01

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Ferme Festoyez 1 rue du muletier d’Oyer Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 28 81 

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English :

L’événement Crêprairie Bioussac a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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