Crêprairie Ferme Festoyez Bioussac
Crêprairie Ferme Festoyez Bioussac mercredi 1 juillet 2026.
Bioussac
Crêprairie
Ferme Festoyez 1 rue du muletier d’Oyer Bioussac Charente
Tarif : 2.5 – 2.5 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-07-01
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Ferme Festoyez 1 rue du muletier d’Oyer Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 28 81
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English :
L’événement Crêprairie Bioussac a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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