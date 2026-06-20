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Crépusculaires Maison du Parc Carentan-les-Marais

Crépusculaires Maison du Parc Carentan-les-Marais

Crépusculaires Maison du Parc Carentan-les-Marais mercredi 12 août 2026.

Lieu
Maison du Parc
Adresse
3 village Ponts d'Ouve
Ville
50500 Carentan-les-Marais
Département
Manche
Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Carentan-les-Marais

Crépusculaires

Maison du Parc 3 village Ponts d’Ouve Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Depuis la Maison du Parc, au cœur des Marais du Cotentin et du Bessin, rejoignez le grand observatoire de l’Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve. Profitez de l’ambiance particulière des marais à la tombée de la nuit. Réservation obligatoire.   .

Maison du Parc 3 village Ponts d’Ouve Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30  accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : Crépusculaires

L’événement Crépusculaires Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-20 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin

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