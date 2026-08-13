CREUSE TATTOO Salon du tatouage Hall polyvalent Aubusson

Informations pratiques

Aubusson

CREUSE TATTOO Salon du tatouage

Hall polyvalent Avenue d’Auvergne Aubusson Creuse

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

Des tatoueurs professionnels venus de toute la France proposent durant deux jours de faire découvrir leur savoir-faire. Concerts, spectacles, buvette, foodtruck

Le programme sera dévoilé prochainement.

Info 07 61 38 99 77

Stand 06 83 57 53 38 .

Hall polyvalent Avenue d’Auvergne Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 38 99 77 creusetattoo@gmail.com

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English : CREUSE TATTOO Salon du tatouage

L’événement CREUSE TATTOO Salon du tatouage Aubusson a été mis à jour le 2026-08-13 par Creuse Tourisme