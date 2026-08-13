CREUSE TATTOO Salon du tatouage Hall polyvalent Aubusson
samedi 17 octobre 2026 · Hall polyvalent · Aubusson
Informations pratiques
Aubusson
CREUSE TATTOO Salon du tatouage
Hall polyvalent Avenue d’Auvergne Aubusson Creuse
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17
Des tatoueurs professionnels venus de toute la France proposent durant deux jours de faire découvrir leur savoir-faire. Concerts, spectacles, buvette, foodtruck
Le programme sera dévoilé prochainement.
Info 07 61 38 99 77
Stand 06 83 57 53 38 .
Hall polyvalent Avenue d’Auvergne Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 38 99 77 creusetattoo@gmail.com
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English : CREUSE TATTOO Salon du tatouage
L’événement CREUSE TATTOO Salon du tatouage Aubusson a été mis à jour le 2026-08-13 par Creuse Tourisme
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