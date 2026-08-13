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AGENDA · Aubusson

CREUSE TATTOO Salon du tatouage Hall polyvalent Aubusson

samedi 17 octobre 2026 · Hall polyvalent · Aubusson

CREUSE TATTOO Salon du tatouage Hall polyvalent Aubusson

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Hall polyvalent
Adresse
Avenue d'Auvergne
Ville
23200 Aubusson
Département
Creuse
Tarif
6 6 Tarif de base plein tarif

Aubusson

CREUSE TATTOO Salon du tatouage

Hall polyvalent Avenue d’Auvergne Aubusson Creuse

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-17

Des tatoueurs professionnels venus de toute la France proposent durant deux jours de faire découvrir leur savoir-faire. Concerts, spectacles, buvette, foodtruck

Le programme sera dévoilé prochainement.

Info 07 61 38 99 77
Stand 06 83 57 53 38   .

Hall polyvalent Avenue d’Auvergne Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 38 99 77  creusetattoo@gmail.com

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English : CREUSE TATTOO Salon du tatouage

L’événement CREUSE TATTOO Salon du tatouage Aubusson a été mis à jour le 2026-08-13 par Creuse Tourisme

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