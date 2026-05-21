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STAGE de kayak enfants Aubusson

STAGE de kayak enfants Aubusson

STAGE de kayak enfants Aubusson lundi 17 août 2026.

Adresse : Allée Jean-Marie Couturier

Ville : 23200 Aubusson

Département : Creuse

Début : lundi 17 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Aubusson

STAGE de kayak enfants

Allée Jean-Marie Couturier Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Stage de kayak enfants

Réservation obligatoire

Venez prendre un grand bol d’air pur et vous initier aux activités de pleine nature sur la Creuse.   .

Allée Jean-Marie Couturier Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 63 90 78 

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English : STAGE de kayak enfants

L’événement STAGE de kayak enfants Aubusson a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Aubusson-Felletin

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