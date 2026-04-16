RENDEZ-VOUS NATURE Histoires des barrages sur la Creuse Aubusson
RENDEZ-VOUS NATURE Histoires des barrages sur la Creuse Aubusson mardi 11 août 2026.
Aubusson
RENDEZ-VOUS NATURE Histoires des barrages sur la Creuse
Allée Jean Marie Couturier Aubusson Creuse
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Histoires des barrages sur la Creuse 9 km
Patrick, animateur au Comité Départemental de Randonnée Pédestre, vous invite à quitter les sentiers balisés pour vous faire partager ses pépites que vous n’auriez jamais eu l’occasion de découvrir.
Rendez-vous parking du centre aqualudique pour un départ à 9h
Prévoir tenue adapté chaussures de marche chapeau boisson
Les chiens ne sont pas admis
RESERVATION OBLIGATOIRE .
Allée Jean Marie Couturier Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 32 12 contact@aubusson-felletin-tourisme.com
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English : RENDEZ-VOUS NATURE Histoires des barrages sur la Creuse
L’événement RENDEZ-VOUS NATURE Histoires des barrages sur la Creuse Aubusson a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Aubusson-Felletin
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