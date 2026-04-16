Aubusson

RENDEZ-VOUS NATURE Histoires des barrages sur la Creuse

Allée Jean Marie Couturier Aubusson Creuse

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 09:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Histoires des barrages sur la Creuse 9 km

Patrick, animateur au Comité Départemental de Randonnée Pédestre, vous invite à quitter les sentiers balisés pour vous faire partager ses pépites que vous n’auriez jamais eu l’occasion de découvrir.

Rendez-vous parking du centre aqualudique pour un départ à 9h

Prévoir tenue adapté chaussures de marche chapeau boisson

Les chiens ne sont pas admis

RESERVATION OBLIGATOIRE .

Allée Jean Marie Couturier Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 32 12 contact@aubusson-felletin-tourisme.com

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English : RENDEZ-VOUS NATURE Histoires des barrages sur la Creuse

L’événement RENDEZ-VOUS NATURE Histoires des barrages sur la Creuse Aubusson a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Aubusson-Felletin