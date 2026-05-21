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FESTIVAL PRECAIRE Baignoire publique Place du nouveau marché Aubusson

FESTIVAL PRECAIRE Baignoire publique Place du nouveau marché Aubusson

FESTIVAL PRECAIRE Baignoire publique Place du nouveau marché Aubusson mardi 11 août 2026.

Lieu : Place du nouveau marché

Adresse : Esplanade Charles de Gaulle

Ville : 23200 Aubusson

Département : Creuse

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Aubusson

FESTIVAL PRECAIRE Baignoire publique

Place du nouveau marché Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Cirque compost

Entrée sur réservation conseillée   .

Place du nouveau marché Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 51 37 68 

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English : FESTIVAL PRECAIRE Baignoire publique

L’événement FESTIVAL PRECAIRE Baignoire publique Aubusson a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Aubusson-Felletin

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