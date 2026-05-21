FESTIVAL PRECAIRE Baignoire publique Place du nouveau marché Aubusson

Aubusson

FESTIVAL PRECAIRE Baignoire publique

Place du nouveau marché Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Cirque compost

Entrée sur réservation conseillée .

Place du nouveau marché Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 51 37 68

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English : FESTIVAL PRECAIRE Baignoire publique

L’événement FESTIVAL PRECAIRE Baignoire publique Aubusson a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Aubusson-Felletin