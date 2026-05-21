FESTIVAL PRECAIRE Baignoire publique Place du nouveau marché Aubusson
FESTIVAL PRECAIRE Baignoire publique Place du nouveau marché Aubusson mardi 11 août 2026.
Aubusson
FESTIVAL PRECAIRE Baignoire publique
Place du nouveau marché Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Cirque compost
Entrée sur réservation conseillée .
Place du nouveau marché Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 51 37 68
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English : FESTIVAL PRECAIRE Baignoire publique
L’événement FESTIVAL PRECAIRE Baignoire publique Aubusson a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Aubusson-Felletin
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