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GRANDE BRADERIE Aubusson

GRANDE BRADERIE Aubusson

GRANDE BRADERIE Aubusson vendredi 14 août 2026.

Adresse : Centre-ville

Ville : 23200 Aubusson

Département : Creuse

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Aubusson

GRANDE BRADERIE

Centre-ville Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :
2026-08-14

En 1978, fût créé la célèbre Braderie d’Aubusson, en date du 14 août, par Jacques DABIN.

Cette année, c’est la 48ème édition !

– Plus de 100 exposants !
– Musique dans toute la ville   .

Centre-ville Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 00 64 20  acaa23200@gmail.com

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English : GRANDE BRADERIE

L’événement GRANDE BRADERIE Aubusson a été mis à jour le 2026-04-08 par Creuse Tourisme

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