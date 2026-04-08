Aubusson

GRANDE BRADERIE

Centre-ville Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :

2026-08-14

En 1978, fût créé la célèbre Braderie d’Aubusson, en date du 14 août, par Jacques DABIN.

Cette année, c’est la 48ème édition !

– Plus de 100 exposants !

– Musique dans toute la ville .

Centre-ville Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 00 64 20 acaa23200@gmail.com

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English : GRANDE BRADERIE

L’événement GRANDE BRADERIE Aubusson a été mis à jour le 2026-04-08 par Creuse Tourisme