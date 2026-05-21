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FESTIVAL PRECAIRE Goodbye persil Place du nouveau marché Aubusson

FESTIVAL PRECAIRE Goodbye persil Place du nouveau marché Aubusson

FESTIVAL PRECAIRE Goodbye persil Place du nouveau marché Aubusson mercredi 12 août 2026.

Lieu : Place du nouveau marché

Adresse : Esplanade Charles de Gaulle

Ville : 23200 Aubusson

Département : Creuse

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Aubusson

FESTIVAL PRECAIRE Goodbye persil

Place du nouveau marché Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Cie l’arbre a vache

Entrée sur réservation conseillée   .

Place du nouveau marché Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 51 37 68 

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English : FESTIVAL PRECAIRE Goodbye persil

L’événement FESTIVAL PRECAIRE Goodbye persil Aubusson a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Aubusson-Felletin

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