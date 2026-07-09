AGENDA · Aubusson
Animation kayak spéciale femmes Aubusson
vendredi 14 août 2026 · Aubusson
Informations pratiques
Aubusson
Animation kayak spéciale femmes
Allée Jean-Marie Couturier Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 13:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Animation kayak spéciale femmes
Réservation obligatoire
Venez prendre un grand bol d’air pur et vous initier aux activités de pleine nature sur la Creuse. .
Allée Jean-Marie Couturier Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 63 90 78
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English : Animation kayak spéciale femmes
L’événement Animation kayak spéciale femmes Aubusson a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Aubusson-Felletin
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