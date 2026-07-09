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AGENDA · Aubusson

Animation kayak spéciale femmes Aubusson

vendredi 14 août 2026 · Aubusson

Animation kayak spéciale femmes Aubusson

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Allée Jean-Marie Couturier
Ville
23200 Aubusson
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Aubusson

Animation kayak spéciale femmes

Allée Jean-Marie Couturier Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 13:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Animation kayak spéciale femmes

Réservation obligatoire

Venez prendre un grand bol d’air pur et vous initier aux activités de pleine nature sur la Creuse.   .

Allée Jean-Marie Couturier Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 63 90 78 

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English : Animation kayak spéciale femmes

L’événement Animation kayak spéciale femmes Aubusson a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Aubusson-Felletin

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