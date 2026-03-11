critérium cycliste de l’été Place du Général de Gaulle Bagnoles de l’Orne Normandie mercredi 1 juillet 2026.

Bagnoles de l’Orne Normandie

critérium cycliste de l’été

Place du Général de Gaulle Boulevard du Général de Gaulle Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 13:30:00

fin : 2026-07-01 23:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Critérium cycliste de l’été à Bagnoles de l’Orne

Programme

13h30 = Ecole de vélo U7, U9, U11, U13

16h = Minimes U15

17h45-18h = Cadets U17

20h15 = Open 2-3 et Open Access 1-2

Départs/arrivées = Place du Général de Gaulle/Bd Albert Christophle

Contact Vélo Club La Ferté Macé Christelle BLANCHARD 06 26 24 21 82. .

Place du Général de Gaulle Boulevard du Général de Gaulle Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 26 24 21 82

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English : critérium cycliste de l’été

L’événement critérium cycliste de l’été Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne