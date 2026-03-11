critérium cycliste de l’été Place du Général de Gaulle Bagnoles de l’Orne Normandie
critérium cycliste de l’été Place du Général de Gaulle Bagnoles de l’Orne Normandie mercredi 1 juillet 2026.
Bagnoles de l’Orne Normandie
critérium cycliste de l’été
Place du Général de Gaulle Boulevard du Général de Gaulle Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 13:30:00
fin : 2026-07-01 23:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Critérium cycliste de l’été à Bagnoles de l’Orne
Programme
13h30 = Ecole de vélo U7, U9, U11, U13
16h = Minimes U15
17h45-18h = Cadets U17
20h15 = Open 2-3 et Open Access 1-2
Départs/arrivées = Place du Général de Gaulle/Bd Albert Christophle
Contact Vélo Club La Ferté Macé Christelle BLANCHARD 06 26 24 21 82. .
Place du Général de Gaulle Boulevard du Général de Gaulle Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 26 24 21 82
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English : critérium cycliste de l’été
L’événement critérium cycliste de l’été Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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