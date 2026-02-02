On s’met sur les rails En selle voyageurs ! Vélo-rail Bagnoles de l’Orne Normandie

On s’met sur les rails En selle voyageurs !

Votre aventure en vélo-rail partira voie 1, direction Bagnoles de l’Orne !

Au signal des trois coups de sifflet du chef de gare, le départ est donné cap

sur 7 km d’évasion en lisière de forêt.

Portés par le charme (et le fun) de cette escapade originale, vous pédalez sur les rails de l’histoire, suivant l’ancienne voie ferrée qui reliait autrefois la ville à la gare de Briouze.

En cette douce soirée d’été, vous ne pourrez que vous laisser envoûter par les lueurs dorées du crépuscule et la fraîcheur naissante, sur ces rails où résonnaient jadis les échos des locomotives.

Pratique

> Tous les samedis en juillet et août

> De 2 à 5 personnes par vélo-rail .

Vélo-rail Place de la Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

