Concert au Manoir de Durcet Manoir de Durcet Bagnoles de l’Orne Normandie
Concert au Manoir de Durcet Manoir de Durcet Bagnoles de l’Orne Normandie vendredi 3 juillet 2026.
Bagnoles de l’Orne Normandie
Concert au Manoir de Durcet
Manoir de Durcet Durcet Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03 23:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Le Manoir de Durcet vous propose une soirée concert au style rock celtic par le groupe Highland Safari à base de cornemuse et instruments.
Food truck burger de canard ou galettes saucisses
Bar à cidre bières cocktails
2€ la place adulte gratuit pour les moins de 12 ans
Pas d’inscription .
Manoir de Durcet Durcet Bagnoles de l’Orne Normandie 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 16 47 contact@breton-manoirdedurcet.fr
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English : Concert au Manoir de Durcet
L’événement Concert au Manoir de Durcet Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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