Concert au Manoir de Durcet Manoir de Durcet Bagnoles de l’Orne Normandie vendredi 3 juillet 2026.

Bagnoles de l’Orne Normandie

Concert au Manoir de Durcet

Manoir de Durcet Durcet Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03 23:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Le Manoir de Durcet vous propose une soirée concert au style rock celtic par le groupe Highland Safari à base de cornemuse et instruments.

Food truck burger de canard ou galettes saucisses

Bar à cidre bières cocktails

2€ la place adulte gratuit pour les moins de 12 ans

Pas d’inscription .

Manoir de Durcet Durcet Bagnoles de l’Orne Normandie 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 16 47 contact@breton-manoirdedurcet.fr

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English : Concert au Manoir de Durcet

L’événement Concert au Manoir de Durcet Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne