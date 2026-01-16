Manoir de Durcet: tous au verger ! Place du Marché Bagnoles de l’Orne Normandie

Manoir de Durcet: tous au verger !

Début : 2026-03-30 15:00:00

fin : 2026-03-30 17:00:00

Date(s) :

2026-03-30 2026-04-20 2026-05-18 2026-06-08 2026-06-29 2026-07-20 2026-08-10 2026-08-31 2026-09-21 2026-10-12 2026-11-02

Durcet et son manoir

Envie d’une parenthèse gourmande et authentique ?

Depuis 1930, le Manoir de Durcet est une ferme cidricole où les valeurs familiales apportent ce petit plus qui fait toute la différence.

Ici transmission et passion riment avec savoir-faire ancestral et innovation.

Avec la famille Breton et son équipe, on suit le voyage des pommes et des poires jusqu’à votre verre balade dans les vergers, transformation des fruits, mise en bouteille et vieillissement dans les caves.

Et le clou de la visite une dégustation des produits de la ferme ! Alors, prêt à trinquer avec nous ? .

Place du Marché Office de Tourisme Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

