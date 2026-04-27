BAGNOLES DE POM’ FÊTE SES 10 ANS La noë plaine Bagnoles de l’Orne Normandie
BAGNOLES DE POM’ FÊTE SES 10 ANS La noë plaine Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 13 juin 2026.
Bagnoles de l’Orne Normandie
BAGNOLES DE POM’ FÊTE SES 10 ANS
La noë plaine Bagnoles de Pom’ Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13 01:00:00
Date(s) :
2026-06-13
A l’occasion des 10 ans de Bagnoles de pom’, nous proposons une journée festive
De 10h à 17h fabrication du Calvados avec Alambic au feu de bois
dégustations produits cidricoles cocktails
15h visite de la ferme ( 6€ personne gratuit pour les moins de 12 ans) sur inscription auprès de l’office de tourisme de Bagnoles de l’Orne et Domfront en Poiraie
A partir de 19h
Entrée payante prix libre
3 concerts groupe Jazz du lundi soir ……..
Restauration et buvette sur place le soir .
La noë plaine Bagnoles de Pom’ Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@signebocage.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : BAGNOLES DE POM’ FÊTE SES 10 ANS
L’événement BAGNOLES DE POM’ FÊTE SES 10 ANS Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-04-23 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
À voir aussi à Bagnoles de l'Orne Normandie (Orne)
- Conférence Art & Créativité = Métamorphose Intérieure Résidence des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 27 avril 2026
- Exposition de tableaux de peinture Jardins et Lumières Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie 2 mai 2026
- Cinéma en avant-première Repose en paix si tu peux! Cinéma Bagnoles de l’Orne Normandie 2 mai 2026
- Exposition et vente de céramiques Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie 9 mai 2026
- Il était une fois le quartier Belle Époque…et le Chalet Suédois Bagnoles de l’Orne Normandie 16 mai 2026