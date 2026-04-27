BAGNOLES DE POM’ FÊTE SES 10 ANS La noë plaine Bagnoles de l’Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie

BAGNOLES DE POM’ FÊTE SES 10 ANS

La noë plaine Bagnoles de Pom’ Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13 01:00:00

Date(s) :

2026-06-13

A l’occasion des 10 ans de Bagnoles de pom’, nous proposons une journée festive

De 10h à 17h fabrication du Calvados avec Alambic au feu de bois

dégustations produits cidricoles cocktails

15h visite de la ferme ( 6€ personne gratuit pour les moins de 12 ans) sur inscription auprès de l’office de tourisme de Bagnoles de l’Orne et Domfront en Poiraie

A partir de 19h

Entrée payante prix libre

3 concerts groupe Jazz du lundi soir ……..

Restauration et buvette sur place le soir .

La noë plaine Bagnoles de Pom’ Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@signebocage.fr

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English : BAGNOLES DE POM’ FÊTE SES 10 ANS

L’événement BAGNOLES DE POM’ FÊTE SES 10 ANS Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-04-23 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne