Ubuntu Chœur de femmes Centre d’animation et de congrès Bagnoles de l’Orne Normandie

Ubuntu Chœur de femmes

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 21:30:00

Ubuntu chants du monde

Ubuntu est un chœur de femmes composé de douze voix. Le répertoire est issu de chants traditionnels du monde.

À l’heure où les besoins de tolérance et d’ouverture se font sentir comme une nécessité, l’ensemble vocal vous emmène en voyage dans différentes contrées, à la rencontre des diverses cultures qui les habitent.

Un projet où se mêlent danse, poésie, rythme et voix !

Centre d’animation et de congrès 12 avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie lesgospelflowers@gmail.com

