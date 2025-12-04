Ubuntu Chœur de femmes Centre d’animation et de congrès Bagnoles de l’Orne Normandie

Centre d’animation et de congrès 12 avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23 21:30:00

2026-05-23

Ubuntu chants du monde

Ubuntu est un chœur de femmes composé de douze voix. Le répertoire est issu de chants traditionnels du monde.
À l’heure où les besoins de tolérance et d’ouverture se font sentir comme une nécessité, l’ensemble vocal vous emmène en voyage dans différentes contrées, à la rencontre des diverses cultures qui les habitent.

Un projet où se mêlent danse, poésie, rythme et voix !

Au Centre d’Animation et des Congrès de Bagnoles de l’Orne   .

Centre d’animation et de congrès 12 avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie   lesgospelflowers@gmail.com

