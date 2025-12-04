Ubuntu Chœur de femmes Centre d’animation et de congrès Bagnoles de l’Orne Normandie
Ubuntu Chœur de femmes Centre d’animation et de congrès Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 23 mai 2026.
Centre d’animation et de congrès 12 avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23 21:30:00
2026-05-23
Ubuntu chants du monde
Ubuntu est un chœur de femmes composé de douze voix. Le répertoire est issu de chants traditionnels du monde.
À l’heure où les besoins de tolérance et d’ouverture se font sentir comme une nécessité, l’ensemble vocal vous emmène en voyage dans différentes contrées, à la rencontre des diverses cultures qui les habitent.
Un projet où se mêlent danse, poésie, rythme et voix !
