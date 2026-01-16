Rencontre bucolique au Jardin Retiré d’Annie Jardin Retiré Bagnoles de l’Orne Normandie

Rencontre bucolique au Jardin Retiré d’Annie

Chéri depuis plus de 20 ans par Annie, ancienne professeure de danse, ce lieu intime et raffiné est sublimé par des éléments décoratifs tels que des arches, des fontaines et des statues selon une chorégraphie subtile.

Niché au cœur de la ville, ce jardin d’ombre classé Jardin Remarquable s’étend sur 2 500 m² et abrite plus de 1 200 variétés de plantes, dont de majestueux arbres bicentenaires.

Véritable immersion sensorielle, la visite révèle à chaque pas une surprise botanique. Inspirée par sa carrière d’artiste, Annie a composé ce jardin comme un ballet végétal, tout en équilibre et en poésie.

Et pour les plus curieux, une dégustation insolite de fleurs, robinier, acacia ou sauge, peut être proposée !

Pratique

– Point de rendez-vous 14 Avenue Robert Cousin, 61140, Bagnoles de l’Orne Normandie

– Durée 2h00.

– Réservation obligatoire avant 18h la veille pour la visite du matin, 11h30 le jour même pour la visite de l’après-midi .

Jardin Retiré 14 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

