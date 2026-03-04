Concert par le casino JOA reprises des titres d’AC/DC, de M et d’ABBA. Bagnoles de l’Orne Normandie
Concert par le casino JOA reprises des titres d’AC/DC, de M et d’ABBA. Bagnoles de l’Orne Normandie vendredi 22 mai 2026.
Concert par le casino JOA reprises des titres d’AC/DC, de M et d’ABBA.
Place du Général de Gaulle Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Pour cette 3ème édition,
participez à ce nouveau concert GRATUIT EN PLEIN AIR,
offert par votre casino JOA de Bagnoles de l’Orne !
2 h de show exceptionnel, 100% live,
avec le groupe En Passant
Le casino JOA organise un concert en plein air gratuit avec des reprises des titres d’AC/DC, de M et d’ABBA.
Des foodtrucks et une buvette seront présents sur place afin d’assurer la restauration pendant l’événement.
Comment participer ?
Pour des raisons de sécurité, inscription obligatoire sur place à l’accueil de votre Casino JOA de Bagnoles de l’Orne.
Un bracelet vous sera remis et sera à présenter sur place pour accéder au concert, dans la limite des places disponibles.
Comment retirer votre bracelet ?
La remise du bracelet se fera sur présentation d’une carte Club JOA (carte gratuite délivrée en 5 minutes sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.)
Une carte JOA permet de retirer 2 bracelets.
Toute remise de bracelet est unique et définitive. Si le bracelet est perdu, il ne sera pas réédité.
Qui peut participer ?
Toute personne âgée de plus de 16 ans* pourra accéder au concert.
Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagné d’un adulte. Un justificatif d’âge pourra être demandé.
*Pour les 16 et 17 ans 1 bracelet délivré sans carte JOA mais sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.
Quand ?
Vendredi 22 mai 2026
Accès à la zone de concert 18h30
Le jour J ?
Où ? Place du Général de Gaulle, au cœur du quartier Belle Epoque, 61140 Bagnoles de l’Orne
Accès ? L’unique accès au concert se fera par le boulevard Albert Christophle, en venant de l’Eglise du Sacré Coeur.
Et sur place ?
Foodtruck et une buvette JOA sera également à votre disposition.
Pour des raisons de sécurité, les boissons personnelles et les pique-niques seront interdits dans l’enceinte du concert.
Soyez au rendez-vous pour partager avec nous cette soirée exceptionnelle offerte par votre casino JOA de Bagnoles de l’Orne !Renseignement et réservation 02 33 37 84 00 ou www.joa.fr .
Place du Général de Gaulle Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 84 00
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English : Concert par le casino JOA reprises des titres d’AC/DC, de M et d’ABBA.
L’événement Concert par le casino JOA reprises des titres d’AC/DC, de M et d’ABBA. Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-03-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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