Concert par le casino JOA reprises des titres d’AC/DC, de M et d’ABBA. Bagnoles de l’Orne Normandie

Concert par le casino JOA reprises des titres d’AC/DC, de M et d’ABBA.

Place du Général de Gaulle Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Pour cette 3ème édition,

participez à ce nouveau concert GRATUIT EN PLEIN AIR,

offert par votre casino JOA de Bagnoles de l’Orne !

2 h de show exceptionnel, 100% live,

avec le groupe En Passant

Le casino JOA organise un concert en plein air gratuit avec des reprises des titres d’AC/DC, de M et d’ABBA.

Des foodtrucks et une buvette seront présents sur place afin d’assurer la restauration pendant l’événement.

Comment participer ?

Pour des raisons de sécurité, inscription obligatoire sur place à l’accueil de votre Casino JOA de Bagnoles de l’Orne.

Un bracelet vous sera remis et sera à présenter sur place pour accéder au concert, dans la limite des places disponibles.

Comment retirer votre bracelet ?

La remise du bracelet se fera sur présentation d’une carte Club JOA (carte gratuite délivrée en 5 minutes sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.)

Une carte JOA permet de retirer 2 bracelets.

Toute remise de bracelet est unique et définitive. Si le bracelet est perdu, il ne sera pas réédité.

Qui peut participer ?

Toute personne âgée de plus de 16 ans* pourra accéder au concert.

Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagné d’un adulte. Un justificatif d’âge pourra être demandé.

*Pour les 16 et 17 ans 1 bracelet délivré sans carte JOA mais sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

Quand ?

Vendredi 22 mai 2026

Accès à la zone de concert 18h30

Le jour J ?

Où ? Place du Général de Gaulle, au cœur du quartier Belle Epoque, 61140 Bagnoles de l’Orne

Accès ? L’unique accès au concert se fera par le boulevard Albert Christophle, en venant de l’Eglise du Sacré Coeur.

Et sur place ?

Foodtruck et une buvette JOA sera également à votre disposition.

Pour des raisons de sécurité, les boissons personnelles et les pique-niques seront interdits dans l’enceinte du concert.

Soyez au rendez-vous pour partager avec nous cette soirée exceptionnelle offerte par votre casino JOA de Bagnoles de l’Orne !Renseignement et réservation 02 33 37 84 00 ou www.joa.fr .

Place du Général de Gaulle Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 84 00

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English : Concert par le casino JOA reprises des titres d’AC/DC, de M et d’ABBA.

L’événement Concert par le casino JOA reprises des titres d’AC/DC, de M et d’ABBA. Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-03-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne