Quartier belle époque et accès VIP au chalet Suédois, pépite de l’Exposition universelle de 1889.

Votre aventure commence dans le quartier Belle Époque, où chaque rue raconte l’histoire d’une époque où l’élégance et le raffinement étaient de mise.

Mais le clou de la visite vous attend à l’ombre d’un parc secret le chalet suédois, véritable joyau de l’Exposition universelle de 1889 à Paris.

Une rare occasion de pénétrer dans ce lieu privé, habituellement fermé au public. À l’intérieur, les boiseries sculptées, les peintures murales représentant des paysages scandinaves et les frises peintes vous transporteront dans un autre temps.

– Minimum 4 personnes, maximum 20 personnes.

– Rendez-vous à l’office de tourisme pour le début de la visite.

– Durée 2h00.

– attention, durant le parcours, des escaliers seront à monter et descendre.

– Réservation obligatoire avant 11h30 le jour même. .

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

