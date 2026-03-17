Concert orgue et ensemble instrumental

9 Place de l’Église Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 17:00:00

fin : 2026-05-17 18:15:00

Date(s) :

2026-05-17

Organisé par Les Amis de l’orgue de Sainte Madeleine de Bagnoles de l’Orne et dans cette église (Bagnoles-Château).

Un premier concert avec un nouvel ensemble composé d’un quator composé de Thibault BITSCHENÉ, Titulaire de l’orgue de la cathédrale de Sées, Pascaline BITSCHENÉ au Violon alto, Ouliana DESCAMPS au violon, de Patrick GRANDIN à la Flûte à bec.

Cet ensemble accompagnant l’orgue jouera des oeuvres de Corette, Haendel, Schickhardt, Buxtehude et Duruflé.

• Libre participation aux frais.

• Durée 1 h 15 environ.

• Entrée sans réservation.

Autres dates

– 07 juin

– 24 juin

– 15 juillet

– 5 août

– 26 août

– 15 septembre

– 4 octobre .

9 Place de l’Église Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 38 27 09 duval.orgue@free.fr

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English : Concert orgue et ensemble instrumental

L’événement Concert orgue et ensemble instrumental Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne