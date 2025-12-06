Aurel’i Conception Boutique éphémère Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie

Aurel’i Conception Boutique éphémère

Ancienne Gare 66 place de la Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Vendredi 2026-05-25 10:00:00

fin : 2026-06-26 12:00:00

Date(s) :

2026-05-25 2026-06-20

Aurel’i Conception vous propose des créations artisanales en ciment. .

Ancienne Gare 66 place de la Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 50 36 52 27

English : Aurel’i Conception Boutique éphémère

