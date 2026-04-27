Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition collectives d’arts créatifs Bagnoles de l’Orne Normandie

Exposition collectives d’arts créatifs Bagnoles de l’Orne Normandie lundi 15 juin 2026.

Adresse : Ancienne Gare

Ville : 61140 Bagnoles de l'Orne Normandie

Département : Orne

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bagnoles de l’Orne Normandie

Exposition collectives d’arts créatifs

Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-06-15 10:00:00
fin : 2026-06-19 18:00:00

Date(s) :
2026-06-15

Exposition collective arts créatifs Cette exposition est avant tout une aventure humaine et artistique.
Elle met en lumière des parcours différents, des sensibilités variées, mais un même plaisir de créer, d’explorer les matières et de laisser parler l’émotion.
Vous pourrez y découvrir une belle diversité de techniques
pastel, encres, techniques mixtes, cyanotype, et bien d’autres surprises…
Chaque œuvre raconte une histoire, chaque univers apporte sa couleur.
Cette exposition est aussi l’occasion de valoriser le travail réalisé lors des ateliers créatifs des espaces de partage, d’expérimentation et de liberté artistique, ouverts à tous les niveaux.
J’y accompagne chacun·e à son rythme, dans une atmosphère bienveillante, pour oser créer, se découvrir et s’exprimer.

Ateliers créatifs ouverts à tous niveaux à partir de 8 ans.
Cyanotypes ; collages ; peintures ; encres ; pastels plus d’informations sur les ateliers https://elobibie.fr/ateliers-creatifs/   .

Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 63 24 84 98  elobibie7@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition collectives d’arts créatifs

L’événement Exposition collectives d’arts créatifs Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne

À voir aussi à Bagnoles de l'Orne Normandie (Orne)