Bagnoles de l’Orne Normandie

Exposition collectives d’arts créatifs

Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-06-15 10:00:00

fin : 2026-06-19 18:00:00

Date(s) :

2026-06-15

Exposition collective arts créatifs Cette exposition est avant tout une aventure humaine et artistique.

Elle met en lumière des parcours différents, des sensibilités variées, mais un même plaisir de créer, d’explorer les matières et de laisser parler l’émotion.

Vous pourrez y découvrir une belle diversité de techniques

pastel, encres, techniques mixtes, cyanotype, et bien d’autres surprises…

Chaque œuvre raconte une histoire, chaque univers apporte sa couleur.

Cette exposition est aussi l’occasion de valoriser le travail réalisé lors des ateliers créatifs des espaces de partage, d’expérimentation et de liberté artistique, ouverts à tous les niveaux.

J’y accompagne chacun·e à son rythme, dans une atmosphère bienveillante, pour oser créer, se découvrir et s’exprimer.

Ateliers créatifs ouverts à tous niveaux à partir de 8 ans.

Cyanotypes ; collages ; peintures ; encres ; pastels plus d’informations sur les ateliers https://elobibie.fr/ateliers-creatifs/ .

Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 63 24 84 98 elobibie7@gmail.com

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English : Exposition collectives d’arts créatifs

L’événement Exposition collectives d’arts créatifs Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne