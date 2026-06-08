Gala de danse il était une fois Auditorium Bagnoles de l’Orne Normandie dimanche 14 juin 2026.

Bagnoles de l’Orne Normandie

Gala de danse il était une fois

Auditorium 8 Rue Prof Jacques Louvel Tessé Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Gala de danses des élèves de l’asso. Enfant, ados et adultes.

Classique, moderne jazz, hip hop, danse rythmique, salsa, africaines, etc…

Tous les deux ans.

Complet le samedi.

sur inscription via helloasso

Programme et horaires sur la page facebook de l’association Les ateliers des arts .

Auditorium 8 Rue Prof Jacques Louvel Tessé Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 60 57 43 15

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English : Gala de danse il était une fois

L’événement Gala de danse il était une fois Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne