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Gala de danse il était une fois Auditorium Bagnoles de l’Orne Normandie

Gala de danse il était une fois Auditorium Bagnoles de l’Orne Normandie dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Auditorium

Adresse : 8 Rue Prof Jacques Louvel Tessé

Ville : 61140 Bagnoles de l'Orne Normandie

Département : Orne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Bagnoles de l’Orne Normandie

Gala de danse il était une fois

Auditorium 8 Rue Prof Jacques Louvel Tessé Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Gala de danses des élèves de l’asso. Enfant, ados et adultes.
Classique, moderne jazz, hip hop, danse rythmique, salsa, africaines, etc…
Tous les deux ans.

Complet le samedi.
sur inscription via helloasso
Programme et horaires sur la page facebook de l’association Les ateliers des arts   .

Auditorium 8 Rue Prof Jacques Louvel Tessé Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 60 57 43 15 

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English : Gala de danse il était une fois

L’événement Gala de danse il était une fois Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne

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