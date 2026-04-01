Conférence Art & Créativité = Métamorphose Intérieure Résidence des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie
Conférence Art & Créativité = Métamorphose Intérieure Résidence des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie lundi 27 avril 2026.
Bagnoles de l’Orne Normandie
Conférence Art & Créativité = Métamorphose Intérieure
Résidence des Thermes Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 16:00:00
fin : 2026-06-29 17:00:00
Date(s) :
2026-04-27 2026-05-18 2026-06-08 2026-06-29 2026-07-20 2026-08-10 2026-08-31 2026-10-12 2026-11-02 2026-11-23
Conférence interactive avec le public afin de savoir comment réenchanter harmonieusement votre quotidien grâce à l’art sous toutes ses formes bienfaits possibles.
Durée 1h00. Tarif gratuit pour tous. Renseignements auprès du service animation b’o resort thermal 02 33 30 39 92, animation@bo-resort.com ou de Béatrice Pannier au 06 83 10 05 04, bea.pannier@orange.fr .
Résidence des Thermes Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 7 44 70 26 11 animation@bo-resort.com
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English : Conférence Art & Créativité = Métamorphose Intérieure
L’événement Conférence Art & Créativité = Métamorphose Intérieure Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-04-07 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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