Bagnoles de l’Orne Normandie

Balade artisanale

Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Exposition artisanale

L’Atelier des Couleurs parures de bijoux de perles naturelles (Ambre certifiée, perles de Murano…), accessoires en tissu vintages (porte monnaie, porte cartes, éventails, chapeaux…)

L’Atelier de Clèm gravure et découpe laser, sur bois principalement, décorations, accessoires, personnalisations… .

Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 72 72

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English : Balade artisanale

L’événement Balade artisanale Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-09 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne