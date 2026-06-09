Balade artisanale Bagnoles de l’Orne Normandie
Balade artisanale Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 15 août 2026.
Bagnoles de l’Orne Normandie
Balade artisanale
Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Exposition artisanale
L’Atelier des Couleurs parures de bijoux de perles naturelles (Ambre certifiée, perles de Murano…), accessoires en tissu vintages (porte monnaie, porte cartes, éventails, chapeaux…)
L’Atelier de Clèm gravure et découpe laser, sur bois principalement, décorations, accessoires, personnalisations… .
Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 72 72
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English : Balade artisanale
L’événement Balade artisanale Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-09 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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