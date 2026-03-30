Exposition de peinture huile sur toile Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie
Exposition de peinture huile sur toile Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 8 août 2026.
Bagnoles de l’Orne Normandie
Exposition de peinture huile sur toile
Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 09:30:00
fin : 2026-08-09 18:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Exposition de 9h à 17h à l’ancienne gare.
L’entrée est gratuite.
Huile sur toile représentant des personnages et paysages. .
Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 marcelle.leliard@gmail.com
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English : Exposition de peinture huile sur toile
L’événement Exposition de peinture huile sur toile Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-03-30 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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