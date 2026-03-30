Exposition de peinture huile sur toile Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 8 août 2026.

Bagnoles de l’Orne Normandie

Exposition de peinture huile sur toile

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 09:30:00

fin : 2026-08-09 18:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Exposition de 9h à 17h à l’ancienne gare.

L’entrée est gratuite.

Huile sur toile représentant des personnages et paysages. .

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 marcelle.leliard@gmail.com

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English : Exposition de peinture huile sur toile

L’événement Exposition de peinture huile sur toile Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-03-30 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne